Обновленный Škoda Karoq появится в украинских автосалонах весной, но уже сейчас официальные дилеры марки принимают на него заказы.

Компания "Еврокар", официальный дистрибьютор автомобилей Škoda в Украине, объявила о старте продаж обновленного компактного кроссовера Škoda Karoq и начала прием заказов в производство.

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Спустя месяц после официальной мировой премьеры обновленного Škoda Karoq стали известны цены и комплектации для украинского рынка. Кроссовер доступен в комплектациях Active, Ambition и Style с уже знакомой линейкой двигателей и коробок: 1.4 TSI (110 кВт) 8AT; 2.0 TDI (85 кВт) 6МГ; 2.0 TDI (85 кВт) 7DSG, а также 2.0 TDI (110 кВт) 7DSG. Цена на обновление Škoda Karoq стартует от 669 591 грн, а начало производства запланировано на март 2022 года.

Модель производится в Чехии, Словакии, Украине, России, Китае и доступна на рынках 60 стран. Для украинского рынка обновленный ŠKODA KAROQ производится на заводе "Еврокар" в Соломоново.