За следующие девять лет чешская марка пополнит свою линейку тремя новыми электромобилями.

Skoda стремится стать “более интернациональной, электрической и цифровой”. Стратегия имеет три опоры, и одна из них – расширение, поскольку автопроизводитель хочет стать одной из пяти самых продаваемых марок автомобилей в Европе.

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Для достижения своих целей Skoda укрепит свои позиции в сегментах начального уровня. Компания не обращалась в подробности, но отметила, что недавно модернизированная Fabia стоит менее 14 000 евро.

Однако компания фокусируется не только на низком ценовом сегменте для роста, поскольку Skoda расширяет число 100-процентных электромобилей в своей линейке. Сейчас в линейке бренда есть только Enyaq iV, но Skoda подтвердила планы по еще как минимум трем электромобилям до 2030 года.

Производитель не сообщил ничего об этих электрокарах, лишь отметив, что они будут размещаться ниже Enyaq iV с точки зрения размера и цены. Далее автопроизводитель сказал, что они стремятся к “доле полностью электрических моделей в Европе 50-70%, в зависимости от развития рынка”.

Второй столп стратегии – изучение растущих рынков. В частности, Skoda хочет стать “ведущим европейским производителем” автомобилей в Индии, России и Северной Африке до 2030 года. Индийский Skoda Kushaq является лишь началом и признаком будущего. Компания также отметила, что планирует предложить эту модель и на других рынках, без уточнения, где именно.

Третьей и последней опорой является привлечение клиентов, благодаря которому автопроизводитель рассчитывает улучшить устойчивость, разнообразие, осведомленность, а также цифровой опыт клиентов. В рамках последнего, Skoda хочет увеличить продажи в интернете, чтобы каждый пятый автомобиль бренда продавался в Интернете уже в 2025 году.

Другие основные моменты плана включают увеличение глобальных продаж до 1,5 миллиона единиц ежегодно, уменьшение вредных выбросов автопарка более чем на 50% по сравнению с 2020 годом, а также снижение бюрократии и сложности во внутренних процессах.