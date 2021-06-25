За наступні дев'ять років чеська марка поповнить свою лінійку трьома новими електромобілями.

Skoda прагне стати “більш інтернаціональною, електричною та цифровою”. Стратегія має три опори, і одна з них – розширення, оскільки автовиробник хоче стати однією з п’яти найбільш продаваних марок автомобілів у Європі.

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Для досягнення своїх цілей Skoda зміцнить свої позиції в сегментах початкового рівня. Компанія не вдавалась у подробиці, але зазначила, що нещодавно модернізована Fabia коштує менше 14 000 євро.

Однак компанія зосереджується не лише на низькому ціновому сегменті для зростання, оскільки Skoda розширює кількість 100-відсоткових електромобілів у своїй лінійці. Наразі в лінійці бренду є лише Enyaq iV, але Skoda підтвердила плани щодо ще як мінімум трьох електромобілів до 2030 року.

Виробник не повідомив нічого про ці електрокари, лиш зазначивши, що вони будуть розміщуватися нижче Enyaq iV з точки зору розміру та ціни. Далі автовиробник сказав, що вони прагнуть “частки повністю електричних моделей у Європі 50-70%, залежно від розвитку ринку”.

Другий стовп стратегії – вивчення зростаючих ринків. Зокрема, Skoda хоче стати “провідним європейським виробником автомобілів” в Індії, Росії та Північній Африці до 2030 року. Індійський Skoda Kushaq є лише початком і ознакою майбутнього. Компанія також зазначила, що планує запропонувати цю модель і на інших ринках, без уточнення, де саме.

Третьою та останньою опорою є залучення клієнтів, завдяки якому автовиробник розраховує покращити стійкість, різноманітність, обізнаність, а також цифровий досвід клієнтів. В рамках останнього, Skoda хоче збільшити продажі в Інтернеті, щоб кожен п’ятий автомобіль бренду продавався в Інтернеті вже у 2025 році.

Інші основні моменти плану включають збільшення глобальних продажів до 1,5 мільйона одиниць щороку, зменшення шкідливих викидів автопарку більш ніж на 50% порівняно з 2020 роком, а також зниження бюрократії та складності у внутрішніх процесах.