Совместное предприятие Skoda-SAIC в Ниньбо начало производство новой модели чешской марки для внутреннего рынка КНР.

Официальная премьера новой модели Skoda для Китая состоится 19 апреля в Шанхае, тогда же будут объявлены цены Octavia Pro.

Узнайте также: Skoda объявила о старте продаж электрического кроссовера за 33 800 евро

Skoda Octavia Pro по всем габаритам больше европейской Octavia. Длина китайского лифтбека составляет 4 753 миллиметра (+64), ширина – 1 832 (+3), высота – 1 469 (+14), колесная база – 2730 (+44). Стандартные колесные диски для новинки – 18-дюймовые, а за доплату можно получить 19-дюймовые. Вариантов окраски кузова два: фиолетовый и оранжевый.

Кроме других габаритов, Octavia Pro имеет несколько особенностей во внешнем дизайне и внутреннем убранстве. Так, у нее черные решетка радиатора и решетка в нижней части бампера, две выхлопные трубы и фальшдифузор в заднем бампере, напоминающий об Octavia RS iV, которую в Китае не продают. На боковинах и багажнике красуются красные шильдики.

Внутри главным нововведением стал центральный тачскрин диагональю 12,1 дюйма – европейские “Октавии“ оснащаются экранами на 8 – 10 дюймов. Также привлекает внимание руль, заимствованный у RS-модели.

Octavia Pro предлагаться с бензиновым турбомотором 1.4 TSI на 150 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией DSG на семь ступеней. Привод только передний.

Фото: Skoda Octavia Pro 2021 для Китая / Skoda, autohome.com.cn, xcar.com.cn