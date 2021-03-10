Спільне підприємство Skoda-SAIC у Ніньбо розпочало виробництво нової моделі чеської марки для внутрішнього ринку КНР.

Офіційна прем’єра нової моделі Skoda для Китаю відбудеться 19 квітня у Шанхаї, тоді ж будуть оголошені ціни для Octavia Pro.

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Skoda Octavia Pro за всіма габаритами більша за європейську Octavia. Довжина китайського ліфтбека становить 4753 міліметри (+64), ширина – 1832 (+3), висота – 1 469 (+14), колісна база – 2730 (+44). Стандартні колісні диски для новинки – 18-дюймові, а за доплату можна отримати 19-дюймові. Варіантів забарвлення кузову лише два: фіолетовий та помарачевий.

Крім інших габаритів, Octavia Pro має кілька особливостей у зовнішньому дизайні та внутрішньому оздобленні. Так, у неї чорні решітка радіатора та грати в нижній частині бампера, дві вихлопні труби та фальшдифузор у задньому бампері, що нагадує про Octavia RS iV, яку в Китаї не продають. На боковинах та багажнику красуються червоні шильдики.

Всередині головним нововведенням став центральний тачскрін діагоналлю 12,1 дюйма – європейські “Октавії” оснащуються екранами на 8 – 10 дюймів. Також привертає увагу кермо, запозичене у RS-моделі.

Octavia Pro пропонуватимуть з з бензиновим турбомотором 1.4 TSI на 150 кінських сил і роботизованою трансмісією DSG на сім ступенів. Привід тільки передній.

Фото: Skoda Octavia Pro 2021 для Китаю / Skoda, autohome.com.cn, xcar.com.cn