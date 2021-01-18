Skoda Auto в своем официальном Twitter-представительстве объявила об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею в 2021 году, если Беларусь останется одной из принимающих его стран.

В сообщении говорится, что компания "гордится 28-летним партнерством с Международной федерацией хоккея (IIHF), но также уважает права человека".

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Если Беларусь останется соорганизатором чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, SKODA откажется от спонсорства в этом мероприятии. Об аналогичном решении также сообщили бренды Nivea и Liqui Moly.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года. Хозяйками турнира были объявлены Латвия и Беларусь. Однако из-за протестов в Беларуси проведение соревнований в запланированном формате оказалось под вопросом.