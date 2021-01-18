Skoda Auto на своєму офіційному Twitter-представництві оголосила про відмову спонсорувати чемпіонат світу з хокею у 2021 році, якщо Білорусь залишиться однією з приймаючих його країн.

У повідомленні йдеться, що компанія “пишається 28-річним партнерством з Міжнародною федерацією хокею (IIHF), але також поважає права людини”.

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Якщо Білорусь залишиться співорганізатором чемпіонату світу з хокею з шайбою 2021 року SKODA відмовиться від спонсорства у цьому заході. Про аналогічне рішення також повідомили бренди Nivea і Liqui Moly.

Чемпіонат світу з хокею з шайбою має пройти з 21 травня по 6 червня 2021 року. Господарками турніру були оголошені Латвія і Білорусь. Однак через протести в Білорусі проведення змагань в запланованому форматі опинилося під сумнівом.