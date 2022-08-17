Новый трехрядный электромобиль получит вертикальный центральный экран в стиле Теслы.

В середине лета Skoda анонсировала концептуальный семиместный минивэн, который станет одним из первых носителей нового фирменного стиля марки – Vision 7S Concept. Теперь производитель опубликовал новое изображение, позволяющее детальнее оценить интерьер шоу-кара.

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Vision 7S Concept первым среди “Шкод” получил вертикально ориентированный дисплей информационно-развлекательной системы в духе электрокаров Tesla, а также новый штурвалообразный руль, который не закрывает обзор на компактный дисплей панели приборов. Под центральным тачскрином сохранились физические органы управления.

Полностью новый концепт рассекретят 30 августа. Ожидается, что дизайн его экстерьера будет выполнен в стилистике Modern Solid, тизерить которую начали в марте этого года. Первой серийной моделью, которая получит подобный дизайн, должен стать Superb следующего поколения, который снова будут выпускать в кузовах лифтбек и универсал.

Сам концепт Vision 7S также может получить товарное воплощение, но какое именно – пока не понятно. Еще прошлым летом марка пообещала до конца текущего десятилетия выпустить три электрокара, которые будут меньше и дешевле нынешнего Enyaq. Возможно, трехрядный вэн со встроенным в центральную консоль детским креслом – один из них.