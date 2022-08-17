Новий трирядний електромобіль отримає вертикальний центральний екран у стилі Тесли

В середині літа Skoda анонсувала концептуальний семимісцевий мінівен, який стане одним із перших носіїв нового фірмового стилю марки – Vision 7S Concept. Тепер виробник опублікував нове зображення, що дозволяє детальніше оцінити інтер'єр шоу-кара.

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Vision 7S Concept першим серед "Шкод" отримав вертикально-орієнтований дисплей інформаційно-розважальної системи в дусі електрокарів Tesla, а також нове штурвалоподібне кермо, яке не закриває огляд на компактний дисплей панелі приладів. Під центральним тачскріном збереглися фізичні органи управління.

Повністю новий концепт розсекретять 30 серпня. Очікується, що дизайн його екстер'єру буде виконаний у стилістиці Modern Solid, тизерити яку розпочали цього березня. Першою серійною моделлю, яка отримає подібний дизайн, має стати Superb наступного покоління, який знову будуть випускати в кузовах ліфтбек і універсал.

Сам концепт Vision 7S також може отримати товарне втілення, але яке саме – поки що не зрозуміло. Ще минулого літа марка пообіцяла до кінця поточного десятиліття випустити три електрокари, які будуть меншими і дешевшими від нинішнього Enyaq. Можливо, трирядний вен із вбудованим у центральну консоль дитячим кріслом – один із них.