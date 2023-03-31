Команда из 29 студентов Skoda работает над проектом преобразования Enyaq iV EV в мини-дом на колесах, который можно использовать как для кемпинга, так и как мобильный офис.

Экстерьер Enyaq iV получил изогнутую форму, охватывающую крышу и хэтчбек. Skoda не придает размеров изделия, но, похоже, он прибавляет фут или больше к высоте автомобиля. Кроме этой основной модификации, модель выглядит как стандартная.

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Изменения гораздо значительнее внутри. Учащиеся создают место для поднятой кровати со стороны водителя. Зона рядом с ним, кажется, работает как стол. Сзади есть три ящика для хранения. Еще два места для хранения объединены в крышу.

Конечно, в модифицированном Enyaq iV немного места, но такой автомобиль подходит для времяпрепровождения на свежем воздухе во время приключений на выходных. В такой модели человек долго не проживет.

«Хотя мы имеем представление о том, как должен выглядеть наш автомобиль, мы еще не можем быть уверены на 100% относительно его внешнего вида. Настроить все так, как мы хотим, будет большим вызовом», – сказала член команды Сандра Скоканова.

Это не первая попытка превратить Enyaq iV в кемпер. Филиал Skoda в Великобритании построил уникальный экземпляр с выдвижной палаткой с местом для двух человек на крыше. Внутри на заднем сиденье есть раздвижная кровать, на которой может разместиться еще одна пара людей. Выдвижная секция сзади имеет газовую плиту и раковину для приготовления пищи.

Enyaq iV дебютировал в 2020 году. Он был запущен с доступной мощностью 146 лошадиных сил, 177 лошадиных сил, 201 лошадиных сил, 261 лошадиных сил и 302 лошадиных сил. Емкость аккумуляторов была трех: 55 киловатт-часов, 62 кВт-ч и 82 кВт-ч. Запас хода изменялся в зависимости от трансмиссии, но самое длинное доступное расстояние составляло 510 км.