Команда з 29 студентів Академії Skoda працює над проектом перетворення Enyaq iV EV на міні-будинок на колесах, який можна використовувати як для кемпінгу, так і як мобільний офіс.

Екстер’єр Enyaq iV отримав вигнуту форму, яка охоплює дах і хетчбек. Skoda не надає розмірів виробу, але, схоже, він додає фут або більше до висоти автомобіля. За винятком цієї основної модифікації, модель виглядає як стандартна.

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Зміни набагато більш значні всередині. Учні створюють місце для піднятого ліжка з боку водія. Зона поруч з ним, здається, функціонує як стіл. Ззаду є три ящики для зберігання. Ще два місця для зберігання об’єднані в дах.

Звичайно, в модифікованому Enyaq iV небагато місця, але такий автомобіль підходить для проведення часу на свіжому повітрі під час пригод на вихідних. У такій моделі людина довго не проживе.

«Хоча ми маємо уявлення про те, як має виглядати наш автомобіль, ми ще не можемо бути впевнені на 100% щодо його зовнішнього вигляду. Налаштувати все так, як ми хочемо, буде великим викликом», — сказала член команди Сандра Скоканова.

Це не перша спроба перетворити Enyaq iV на кемпер. Філія Skoda у Великобританії побудувала унікальний екземпляр із висувним наметом із місцем для двох людей на даху. Усередині на задньому сидінні є розсувне ліжко, на якому може розміститися ще одна пара людей. Висувна секція ззаду має газову плиту та раковину для приготування їжі.

Enyaq iV дебютував у 2020 році. Він був запущений з доступною потужністю 146 кінських сил, 177 кінських сил, 201 кінських сил, 261 кінських сил і 302 кінських сил. Ємність акумуляторів була трьох: 55 кіловат-годин, 62 кВт-год і 82 кВт-год. Запас ходу змінювався залежно від трансмісії, але найдовша доступна відстань становила 510 км.