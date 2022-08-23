Сегодня Skoda представила новые изображения концепт-кара Vision 7S 2023 года. Это габаритный семейный кроссовер.

Этот автомобиль предлагает удобный и практичный салон и кузов квадратной формы. Однако, с помощью этого концепта автопроизводитель также хочет показать свой новый язык дизайна, очень отличающийся от всех актуальных моделей.

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Самой главной сменой является передняя часть. Здесь появилась массивная и закрытая радиаторная решетка. Фары располагаются вдали от краев и уходят в два ряда. Таким образом, получается T-образный элемент спереди освещения.

Снизу бампера мы видим 7 вертикально расположенных планок – это тоже новый элемент. Центральная планка имеет контрастный оранжевый цвет, снизу имеется защитная алюминиевая деталь. Задние фары образуют T-образный блок. В предыдущем тизере Skoda показали нам интерьер данного концепт-кара. В салоне есть семь мест, а на центральной консоли есть специальное детское кресло. Кроме того, впервые был показан вертикально расположенный экран для информационно-развлекательной системы. Такого раньше никогда не было в моделях чешского бренда.

Новый язык дизайна получил название «Modern Solid». Впервые он будет применен на следующем поколении седана Superb. Флагман модельного ряда почти полностью изменится в следующем году. Однако, в конце этого лета Skoda должно официально представить Vision 7S, чтобы мы могли полностью рассмотреть очень интересный внедорожник.