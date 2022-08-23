Skoda представила нові зображення концепт-кара Vision 7S 2023. Це сімейний кросовер.

Автомобіль пропонує зручний та практичний салон та кузов квадратної форми. За допомогою цього концепту автовиробник також хоче показати свою нову мову дизайну, яка дуже відрізняється від усіх актуальних моделей.

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Найголовнішою зміною є передня частина. Тут з'явилися масивні та закриті радіаторні грати. Фари розташовуються далеко від країв і йдуть у два ряди. Таким чином, виходить T-подібний елемент освітлення спереду.

Знизу бампера ми бачимо 7 вертикально розташованих планок - це також новий елемент. Центральна планка має контрастний помаранчевий колір, знизу є захисна алюмінієва деталь. Задні фари утворюють T-подібний блок.

У попередньому тизері Skoda показала нам інтер'єр даного концепт-кара. У салоні є сім місць, а на центральній консолі – спеціальне дитяче крісло. Крім цього, вперше було показано вертикально розташований екран для інформаційно-розважальної системи. Такого раніше ніколи не було у моделях чеського бренду.

Нова мова дизайну отримала назву «Modern Solid». Вперше його буде застосовано на наступному поколінні седана Superb. Флагман модельного ряду майже повністю зміниться наступного року. Однак, наприкінці цього літа Skoda має офіційно представити Vision 7S, щоб ми могли повністю розглянути дуже цікавий позашляховик.