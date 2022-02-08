Старые и новые технологии помогли чешскому производителю воссоздать историческую модель, собрав обломки двух машин.

К 120-летнему юбилею автоспортивного подразделения Skoda Motorsport чешская компания восстановила купе 1100 OHC Coupé, которое участвовало в гонках в начале 1960-х годов. Эксперты Skoda использовали оригинальные чертежи и детали, а также современные технологии, чтобы вернуть уникальный спорткар к жизни.

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Skoda выкупила два оригинальных экземпляра 1100 OHC Coupé у частных коллекционеров – обе машины были разбиты. Этих обломков хватило, чтобы собрать один целый автомобиль, конечно, с использованием некоторых новых деталей. В частности, для спорткупе была создана новая пространственная рама из тонкостенных труб, легкий кузов из алюминия и подвеска с поперечными рычагами спереди и продольным рычагом сзади.

Оригинальные 1100 OHC Coupé (Skoda построила только 2 таких авто) оснащались атмосферным 1,1-литровым мотором от Skoda 440 Spartak (предшественник Octavia), мощность которого увеличили с 40 до 92 лошадиных сил. Легкое 555-килограммовое купе с таким мотором могло развивать максимальную скорость в 200 км/ч и имело отличную динамику. На гонки машины выходили с 1960 по 1962 годы, после чего карьеру спорткара прервали изменения в техническом регламенте. Оба автомобиля через четыре года были проданы частным коллекционерам, в руках которых они были почти полностью уничтожены.

Фото: восстановленный спорткар Skoda 1100 OHC Coupé / Skoda

Skoda начала процесс реновации в 2014 году и в 2015 смогла найти и выкупить детали, которых хватило на создание шасси – его выставили на показ в музее марки. Но впоследствии решили восстановить исторический спорткар полностью и процесс разгорелся с новой силой. Специалисты нашли в архивах оригинальные чертежи, по которым была создана трехмерная модель купе, а затем – несколько реальных прототипов в разных масштабах.

Некоторые детали пришлось создавать с нуля. В частности кузов, который изготовили из листов алюминия толщиной от 0,8 до одного миллиметра – как в 1959 году. Металл сформировали и сварили вручную, также по старым методам. Часть деталей также позаимствовали у серийных Skoda того времени – 1200, Popular, Spartak и Octavia. Результат вы можете видеть на фото и видео от Skoda.