Оригинал, существовавший в единственном экземпляре, был утрачен навсегда. Поэтому единственную исторически верную рекреацию планируют продать дорого. Аукцион Paris Retromobile оценивает лот в 1,5-3 миллиона евро.

Покупатели на аукционах в последнее время бьют один рекорд за другим, отдавая астрономические суммы за коллекционные автомобили. Поэтому исторически точная реплика Bugatti Type 57 с номером шасси 57104, выставленная на торги во Франции, имеет все шансы стать самым дорогим неоригинальным автомобилем в истории.

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На создание реплики Bugatti Aerolithe (также Elektron) была израсходована семизначная сумма. Элегантный кузов купе создан из магниевого сплава, как и у оригинального авто. После показа на Парижском автосалоне в октябре 1935 года и коротких выездов в Англию в 1936 году, оригинальный автомобиль пропал навсегда. Осталось несколько фотографий, как доказательство того, что автомобиль действительно существовал.

Интересно, что, хотя этот дизайн оказался коммерческим провалом для Bugatti, он оказал влияние на многих важных европейских производителей кузовов, создавших немало аэродинамических шедевров в стиле арт-деко для автомобильной индустрии 1930-х годов.

Торги по реплике пройдут в Париже, 18 марта в 15:00 по местному времени, в рамках Salon Rétromobile. Номер лота: 148. Ожидаемая стоимость: 1 500 000 – 3 000 000 евро.

Фото: реплика Bugatti Type 57 Aerolithe / Autoevolution