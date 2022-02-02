Оригінал, що існував у єдиному екземплярі, було втрачено назавжди. Тому єдину історично вірну рекреацію планують продати дорого. Аукціон Paris Retromobile оцінює лот у 1,5–3 мільйони євро.

Покупці на аукціонах останнім часом б’ють один рекорд за одним, віддаючи за колекційні автомобілі астрономічні суми. Тому історично точна репліка Bugatti Type 57 із номером шасі 57104, виставлена на торги у Франції, має всі шанси стати найдорожчим неоригінальним автомобілем в історії.

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На створення репліки Bugatti Aerolithe (також Elektron) було витрачено семизначну суму. Елегантний кузов купе створений з магнієвого сплаву, як і в оригінального авто. Після показу на Паризькому автосалоні в жовтні 1935 року і коротких виїздів у Англії в 1936 році, оригінальний автомобіль зник назавжди. Залишилось лише кілька фотографій, як доказ того, що автомобіль справді існував.

Цікаво, що, хоча цей дизайн виявився комерційним провалом для Bugatti, він вплинув на багатьох важливих європейських виробників кузовів, які створили чимало аеродинамічних шедеврів у стилі арт-деко для автомобільної індустрії 1930-х років.

Торги за репліку відбудуться у Парижі, 18 березня о 15:00 за місцевим часом, у рамках Salon Rétromobile. Номер лоту: 148. Очікувана вартість: 1 500 000 – 3 000 000 євро.

Фото: репліка Bugatti Type 57 Aerolithe / Autoevolution