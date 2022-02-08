Старі та нові технології допомогли чеському виробнику відтворити історичну модель, зібравши уламки двох машин.

До 120-річного ювілею автоспортивного підрозділу Skoda Motorsport чеська компанія відновила купе 1100 OHC Coupé, яке брало участь у перегонах на початку 1960-х років. Експерти Skoda використовували оригінальні креслення і деталі та сучасні технології, щоб повернути унікальний спорткар до життя.

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Skoda викупила два оригінальні екземпляри 1100 OHC Coupé у приватних колекціонерів – обидві машини були розбиті. Цих уламків вистачило, щоб зібрати один цілий автомобіль, звісно, з використанням деяких нових деталей. Зокрема, для спорткупе було створено нову просторову раму з тонкостінних труб, легкий кузов з алюмінію та підвіску з поперечними важелями спереду та поздовжнім важелем ззаду.

Оригінальні 1100 OHC Coupé (Skoda збудувала лише 2 таких авто) оснащувались атмосферним 1,1-літровим мотором від Skoda 440 Spartak (попередник Octavia), потужність якого збільшили з 40 до 92 кінських сил. Легке 555-кілограмове купе з таким мотором могло розвивати максимальну швидкість у 200 км/год та мало чудову динаміку. На перегони машини виходили з 1960 по 1962 роки, після чого кар’єру спорткара перервали зміни у технічному регламенті. Обидва автомобілі через чотири роки були продані приватним колекціонерам, в руках яких вони були майже повністю знищені.

Фото: відновлений спорткар Skoda 1100 OHC Coupé / Skoda

Skoda почала процес реновації у 2014 році й до 2015 змогла знайти та викупити деталі, яких вистачило на створення шасі – його виставили на показ в музеї марки. Та згодом вирішили відновити історичний спорткар повністю і процес розгорівся з новою силою. Фахівці знайшли в архівах оригінальні креслення, за якими була створена тривимірна модель купе, а потім – кілька реальних прототипів у різних масштабах.

Деякі деталі довелося створювати з нуля. Зокрема кузов, який виготовили з листів алюмінію товщиною від 0,8 до одного міліметра – як у 1959 році. Метал сформували та зварили вручну, також за старими методами. Частину деталей також запозичили у серійних Skoda того часу – 1200, Popular, Spartak та Octavia. Результат ви можете бачити на фото та відео від Skoda.