Skoda Elroq станет электрической альтернативой кроссоверу Karoq. Модель предложит большой запас хода и может получить заряженную версию vRS.

Skoda разрабатывают новый стильный электрокроссовер, который может получить заряженную версию vRS. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Читайте также: Какими будут новые автомобили Škoda с двигателями внутреннего сгорания

Skoda готовит шесть новых электрических моделей, которые выйдут на рынок к 2026 году. Одной из таких новинок станет кроссовер Elroq.

Генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер заявил, что заряженные версии Enyaq и Enyaq Coupe с приставкой vRS пользуются большим спросом. Именно поэтому бренд намерен расширить линейку таких моделей.

Дизайнеры представили, как может выглядеть Skoda Elroq vRS. Электрокроссовер получит необычную переднюю оптику и будет вдохновлен заряженной версией модели Karoq.

Skoda Elroq vRS получит два электромотора суммарной мощностью 300 л. и 460 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч составит примерно шесть секунд.

Электрокроссовер оснастят аккумуляторной батареей емкостью 77 кВт·ч. Это позволит обеспечить запас хода более 500 км на одном заряде.

Выход Skoda Elroq на рынок ожидается в 2024 году. Спустя год может произойти дебют заряженной версии vRS. По слухам, начальная стоимость электрокросовера составит 43 000 долларов. За модификацию vRS придется заплатить не менее 56 000 долларов.