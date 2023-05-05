Skoda Elroq стане електричною альтернативою кросовера Karoq. Модель запропонує великий запас ходу та може отримати заряджену версію vRS.

Skoda розробляють новий стильний електрокросовер, який може отримати заряджену версію vRS. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

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Skoda готує шість нових електричних моделей, які вийдуть на ринок до 2026 року. Однією з таких новинок стане кросовер Elroq.

Генеральний директор Skoda Клаус Зеллмер заявив, що заряджені версії Enyaq та Enyaq Coupe з приставкою vRS мають великий попит. Саме тому бренд має намір розширити лінійку таких моделей.

Дизайнери уявили, як може виглядати Skoda Elroq vRS. Електрокросовер отримає незвичайну передню оптику та буде натхненний зарядженою версією моделі Karoq.

Skoda Elroq vRS отримає два електромотори сумарною потужністю 300 к.с. і 460 Нм обертального моменту. Розгін від 0 до 100 км/год складатиме приблизно шість секунд.

Електрокросовер оснастять акумуляторною батареєю місткістю 77 кВт·год. Це дозволить забезпечити запас ходу понад 500 км на одному заряді.

Вихід Skoda Elroq на ринок очікується у 2024 році. Через рік може статися дебют зарядженої версії vRS. За чутками, початкова вартість електрокросовера становитиме 43 000 доларів. За модифікацію vRS доведеться заплатити щонайменше 56 000 доларів.