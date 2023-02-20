Новый Kodiaq может получить даже плагин-гибридную версию.

Мы не видели шпионских снимков следующего поколения Skoda Kodiaq с сентября 2022 года. Однако недавно в сети появилась новая порция фотографий, позволяющих нам увидеть развитие кроссовера.

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Решетка кажется чуть выше. Нижняя часть разделенных фар больше. Теперь на наружных краях перед колесами есть вертикальные жабры. В нижней части решетки имеется шестиугольная сетка. Если присмотреться повнимательнее, то покрытие вокруг колес имеет дополнительный камуфляж, чтобы скрыть их форму.

Позади автомобиль имеет много камуфляжа. Задние фонари скрыты, бампер скрывает выхлопные трубы. Такие изображения не дают представления о новом Kodiaq. Учитывая это новое поколение, мы ожидаем, что в салоне будут технические обновления.

Сообщается, что внутри Kodiaq много общего с Volkswagen Tiguan следующего поколения, также находящегося на стадии разработки. Покупатели должны иметь достаточно много вариантов силовых установок, включая гибрид, заряжаемый от сети.

В своих глобальных результатах продаж за 2022 год Skoda сообщает, что новые Superb и Kodiaq дебютируют в 2023 году. В прошлом году Octavia была самым популярным продуктом бренда из 141 100 поставок, но ее количество все равно упало на 29,7 процента по сравнению с прошлым годом. Автопроизводитель продал 94 500 экземпляров Kodiaq, что на 4,2% меньше.

Появится ли новый Kodiaq в продаже до конца года, неизвестно. Кроссовер может быть доступен в салонах к началу 2024 года.