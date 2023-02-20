Новий Kodiaq може отримати навіть плагін-гібридну версію.

Ми не бачили шпигунських знімків наступного покоління Skoda Kodiaq з вересня 2022 року. Проте нещодавно в мережі з’явилася нова порція фотографій, які дозволяють нам побачити розвиток кросовера.

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Решітка здається трохи вищою. Нижня частина розділених фар більша. Тепер на зовнішніх краях фасції перед колесами є вертикальні зябра. У нижній частині решітки є шестикутна сітка. Якщо придивитися уважніше, то покриття навколо коліс має додатковий камуфляж, щоб приховати їх форму.

Ззаду автомобіль має багато камуфляжу. Задні ліхтарі здаються заповнювачами. Задній бампер приховує вихлопи. Зображення не дають уявлення про новий Kodiaq. Враховуючи, що це нове покоління, ми очікуємо, що в салоні будуть технічні оновлення.

Повідомляється, що всередині Kodiaq багато спільного з Volkswagen Tiguan наступного покоління, який також знаходиться на стадії розробки. Покупці повинні мати досить багато варіантів силових установок, включаючи гібрид, що заряджається від мережі.

У своїх глобальних результатах продажів за 2022 рік Skoda повідомляє, що нові Superb і Kodiaq дебютують у 2023 році. Минулого року Octavia була найпопулярнішим продуктом бренду з 141 100 поставок, але її кількість все одно впала на 29,7 відсотка порівняно з минулим роком. Автовиробник продав 94 500 екземплярів Kodiaq, що на 4,2% менше.

Чи з’явиться новий Kodiaq у продажу до кінця року, невідомо. Кросовер може бути доступний у салонах до початку 2024 року.