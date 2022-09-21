Одноместный электромобиль Vision GT существует только в виртуальном мире.

Компания Skoda представила компьютерные изображения концепта под названием Vision GT. Это современная интерпретация спортивного автомобиля 1100 OHC 1957 года. Их в свое время построили только пять: три спайдера и два купе. Источником вдохновения послужила открытая модификация. В то же время новинка напоминает болиды Formula E.

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Skoda Vision GT задуман как одноместный электромобиль, предназначенный исключительно для гонок. С пращуром его роднят стремительный силуэт, низкое ветровое стекло, характерные колесные арки и, не в последнюю очередь, ярко-красный цвет кузова. Производитель упоминает некоторые активные аэродинамические элементы, но по факту машина существует лишь в виртуальном мире. Соответственно, для нее даже не придумывали технические характеристики.

Нет и полноценных изображений интерьера, однако в Skoda говорят, что Vision GT получил усеченное сверху и снизу карбоновое рулевое колесо, кресло на динамических подвесах, компенсирующих перегрузки, и встроенный в ветрозащитный козырек экран. Еще одна необычная фишка – шлем пилота с проекцией информации прямо на визор.

Скетчи Skoda Vision GT будут демонстрироваться в Музее дизайна в Брюсселе до 8 января следующего года. Они являются частью экспозиции Icons Get A Makeover, которая также включает в себя современные интерпретации Skoda Felicia и Popular Monte Carlo.