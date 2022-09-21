Одномісний електромобіль Vision GT існує лише у віртуальному світі.

Компанія Skoda представила комп'ютерні зображення концепту під назвою Vision GT. Це сучасна інтерпретація спортивного автомобіля 1100 OHC 1957 року. Їх свого часу збудували лише п'ять: три спайдери та два купе. Джерелом натхнення послужила відкрита модифікація. Водночас новинка нагадує боліди Formula E.

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Skoda Vision GT задуманий як одномісний електромобіль, призначений винятково для перегонів. З пращуром його ріднять стрімкий силует, низьке вітрове скло, характерні колісні арки і, не в останню чергу, яскраво-червоний колір кузова. Виробник згадує деякі активні аеродинамічні елементи, але за фактом машина існує лише у віртуальному світі. Відповідно, для неї навіть не вигадували технічні характеристики.

Немає і повноцінних зображень інтер'єру, однак у Skoda кажуть, що Vision GT отримав усічене зверху і знизу карбонове рульове колесо, крісло на динамічних підвісах, що компенсують перевантаження, і вбудований у вітрозахисний козирок екран. Ще одна незвичайна фішка - шолом пілота з проекцією інформації прямо на візор.

Скетчі Skoda Vision GT демонструватимуться у Музеї дизайну у Брюсселі до 8 січня наступного року. Вони є частиною експозиції Icons Get a Makeover, яка також включає сучасні інтерпретації Skoda Felicia та Popular Monte Carlo.