Аварии с мотоциклистами происходят не так часто, как об этом можно подумать. Статистические данные Латвийского бюро страховщиков свидетельствуют, что из всего количества ДТП с мототранспортом происходит около 1% аварий.

Статистика Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (далее LTAB) свидетельствует, что в прошлом году страховщикам было подано 488 заявлений о дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) с участием мототранспорта. Для сравнения всего в 2020 году было подано 40 627 заявлений о ДТП.

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"Количество ДТП с участием мототранспортных средств напрямую связано с погодными условиями – чем короче теплый сезон в году, тем меньше случается аварий. Кроме того, снижение количества ДТП с участием мототранспортных средств однозначно связано с установленными в связи с COVID-19 в стране ограничениями", – рассказывает Янис Абашин, председатель правления LTAB.

Статистика последних пяти лет показывает, что водители мотоциклов чаще являются пострадавшими в ДТП, а не виновниками. Из представленных в прошлом году страховщикам заявлений о ДТП, в которых участвовали двухколесные моторизованные транспортные средства, в 229 случаях водитель мототранспортных средств был виновником ДТП, а в 259 случаях – пострадавшим. Для сравнения – в 2019 году водители мототранспортных средств были виновниками в 211 ДТП, а пострадавшими – в 295 случаях.

Средняя компенсация за убытки, причиненные мотоводителями в результате ДТП, в прошлом году составила 937 евро, а за события, в которых мотоводители были пострадавшими – 1203 евро.

Общая средняя выплата по ДТП с участием мототранспортных средств в прошлом году составила 1078 евро, что немного больше, чем в 2019 году – 1068 евро.