Аварії з мотоциклістами трапляються не так часто, як про це можна подумати. Статистичні данні Латвійського бюро страховиків свідчать, що з усієї кількості ДТП з мототранспортом стається близько 1% аварій.

Статистика Латвійського бюро страховиків транспортних засобів (далі- LTAB) свідчить, що в минулому році страховикам було подано 488 заяв про дорожньо-транспортні пригоди (далі - ДТП) за участю мототранспорту. Для порівняння всього за 2020 рік було подано 40 627 заяв про ДТП.

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“Кількість ДТП за участю мототранспортних засобів безпосередньо пов'язане з погодними умовами - чим коротше теплий сезон у році, тим менше трапляється аварій. Крім того, зниження кількості ДТП за участю мототранспортних засобів однозначно пов'язане з встановленими в зв'язку з COVID-19 в країні обмеженнями”, - розповідає Яніс Абашин, голова правління LTAB.

Статистика останніх п'яти років свідчить, що водії мотоциклів частіше є постраждалими в ДТП, а не винуватцями. З поданих в минулому році страховикам заявах про ДТП, в яких брали участь двоколісні моторизовані транспортні засоби, в 229 випадках водій мототранспортних засобів був винуватцем ДТП, а в 259 випадках - постраждалим. Для порівняння - в 2019 році мотоводії були винуватцями в 211 ДТП, а потерпілими - в 295 випадках.

Середня компенсація за збитки, завдані мотоводіями в результаті ДТП, в минулому році склала 937 євро, а за події, в яких мотоводії були потерпілими - 1203 євро.

Загальна середня виплата за ДТП за участю мототранспортних засобів в минулому році склала 1078 євро, що трохи більше, ніж в 2019 році - 1068 євро.