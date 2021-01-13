В Нацполиции опубликовали статистику аварий за 2020 год. Несмотря на появление камер автофиксации общее количество ДТП по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4%.

За 2020 год в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 974 человека получили травмы.

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Основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными, которые были совершены в течение 2020 года, в полиции называют:

превышение безопасной и установленной скорости движения;

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда перекрестков;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

несоблюдение дистанции.

ДТП с пешеходами: произошло 7641 ДТП с погибшими и/или травмированными пешеходами, в которых погибли 1198 человек и 6959 — травмированы.

ДТП с детьми: произошло 4 432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3957 — травмированы.

ДТП с велосипедистами: произошло 1768 ДТП с погибшими и/или травмированными велосипедистами, в которых погибло 235 человек и 1610 — травмированы.