У нацполіції обліковали статистику аварій за 2020 рік. Незважаючи на появу камер автофіксації, загальна кількість ДТП у порівнянні з минулим роком збільшилась на 4%.

За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 людини отримали травми.

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Основними причинами ДТП із загиблими та/або травмованими, які були скоєні протягом 2020 року, у поліції називають:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть;

порушення правил проїзду пішохідних переходів;

недотримання дистанції.

ДТП з пішоходами: сталося 7641 ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами, у яких загинуло 1198 осіб та 6959 — травмовано.

ДТП з дітьми: сталося 4 432 ДТП за участю дітей, у яких 168 дітей загинуло та 3957 — травмовано.

ДТП з велосипедистами: сталося 1768 ДТП із загиблими та/або травмованими велосипедистами, у яких загинуло 235 осіб та 1610 — травмовано.