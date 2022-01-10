Автопром Украины подвел итоги за 2021 год. В процентах рост оказался существенным, но общие объемы производства остаются небольшими.

По предварительным данным Укравтопрома, в декабре 2021 года на украинских производственных площадках было изготовлено 620 ед. автотранспортных средств. Такой результат почти на 17% является лучшим за ноябрьский, а относительно декабря 2020 года производство увеличилось на 19 процентов.

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Положительная динамика была сформирована исключительно выпуском легковых автомобилей. Если относительно предыдущего месяца сборка легковых авто увеличилась на 21%, то по сравнению с показателем декабря 2020 года на 23% и составила 550 ед.

Относительно выпуска коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года), был продублирован результат декабря 2020 года – 6 шт., а это на 40% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Производители автобусов за месяц изготовили 64 машины, это на 3% меньше, чем в ноябре, и почти на 9% меньше декабрьского результата 2020 года.

Всего в прошлом году в Украине было собрано 8153 ед. автотранспортных средств или на 65% больше, чем в 2020 г. Легковых автомобилей – 7342 шт. (+75%); коммерческих – 43 шт. (-16%); автобусов – 768 шт. (+10%).