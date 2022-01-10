Автопром України підбив підсумки за 2021 рік. У відсотках зростання виявилось суттєвим, але загальні об’єми виробництва лишаються невеликими.

За попередніми даними Укравтопрома, у грудні 2021 року на українських виробничих майданчиках було виготовлено 620 од. автотранспортних засобів. Такий результат майже на 17% є кращім за листопадовий, а відносно грудня 2020 року виробництво збільшилось на 19 відсотків.

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Позитивна динаміка була сформована виключно випуском легкових автомобілів. Якщо відносно попереднього місяця складання легкових авто збільшилось на 21%, то у порівнянні із показником грудня 2020 року на 23% та становило 550 од.

Щодо випуску комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року), було продубльовано результат грудня 2020 року – 6 шт., а це на 40% менше, ніж у листопаді 2021 року.

Виробники автобусів за місяць виготовили 64 машини, це на 3% менше, ніж у листопаді, і майже на 9% менше грудневого результату 2020 року.

Всього у минулому році в Україні було зібрано 8153 од. автотранспортних засобів або на 65% більше, ніж у 2020 р. Легкових автомобілів – 7342 шт. (+75%); Комерційних – 43 шт. (-16%); Автобусів – 768 шт. (+10%).