Более полумиллиона автомобилей было зарегистрировано в Украине впервые.

В период с 1 января по 31 декабря 2022 года в Украине провели 1 743 348 регистрационных действий с транспортными средствами.

Из них 564 092 транспортных средства были впервые зарегистрированы на территории Украины. В это число входят как новые автомобили, грузовики, мотоциклы, автобусы и т.д., так и ввезенные из-за рубежа ранее подержанные транспортные средства. Из них 100691 транспортных средств были новыми.

Также интересно, сколько новых водителей появилось в Украине.

Главная причина такого количества новых регистраций – весной и летом этого года действовала «нулевая растаможка». Поэтому особую нагрузку испытали сервисные центры МВД в приграничных областях. Например, в Волынскую область, где находится крупнейший в Украине авторынок, из-за повышенного спроса на регистрационные действия летом было направлено пять мобильных сервисных центров, дополнительно предоставлявших услуги на трех локациях в Луцке. За две недели работы там администраторы сервисных центров МВД из Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Киевской областей и города Киев и специалисты экспертной службы МВД предоставили около тысячи услуг регистрации и перерегистрации транспортных средств. Это увеличило вдвое количество регистрационных действий в регионе за период проекта.

За 2022 год сервисными центрами МВД впервые было зарегистрировано на территории нашего государства 13321 легковых электроавтомобиля. Это на 56% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году эта цифра составляла 8 541.

Справка Авто24

По состоянию на 31 декабря услуги предоставляли 146 сервисных центров МВД из 162, работавших до начала полномасштабного вторжения. 23 мобильных сервисных центра МВД тоже могут осуществлять выезды, в течение года они часто использовались не только для работы по запросам государственных администраций, но и в прифронтовые населенные пункты.