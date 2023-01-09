Більше півмільйона автомобілів були зареєстровані в Україні вперше.

У період з 1 січня до 31 грудня 2022 року в Україні провели 1 743 348 реєстраційних дій з транспортними засобами.

З них 564 092 транспортних засоби були вперше зареєстровані на території Україні. До цього числа входять як нові автівки, вантажівки, мотоцикли автобуси тощо, так і ввезені з-за кордону раніше вживані транспортні засоби. З них 100 691 транспортних засобів були новими.

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Головна причина такої кількості нових реєстрацій – весною та влітку цього року діяло «нульове розмитнення». Отже, особливе навантаження відчули сервісні центри МВС у прикордонних областях. Наприклад, до Волинської області, де знаходиться найбільший в Україні авторинок, через підвищений попит на реєстраційні дії влітку було направлено п’ять мобільних сервісних центрів, які додатково надавали послуги на трьох локаціях в Луцьку. За два тижні роботи там адміністратори сервісних центрів МВС з Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Київської областей та міста Київ і фахівці експертної служби МВС надали близько тисячі послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Це збільшило вдвічі кількість реєстраційних дій в регіоні за період проєкту.

За 2022 рік сервісними центрами МВС вперше було зареєстровано на території нашої держави 13 321 легкових електроавто. Це на 56% більше порівняно з попереднім роком. У 2021 ця цифра становила 8 541.

Довідка Авто24

Станом на 31 грудня послуги надавали 146 сервісних центрів МВС із 162, які працювали до початку повномасштабного вторгнення. 23 мобільні сервісні центри МВС теж можуть здійснювати виїзди, протягом року вони часто використовувались не тільки для роботи за запитами державних адміністрацій, а й у прифронтові населені пункти.