Попри війну та скорочення чисельності сервісних центрів, українці частіше отримували водійські посвідчення.

У період з 1 січня до 31 грудня 2022 року Сервісні центри МВС видали 1 220 774 національних посвідчення водія. З них 429 131 водій отримав своє посвідчення уперше.

Це майже на 20 тисяч більше, ніж у минулому році, хоча кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення іспити не приймали. Та й потім почали працювати менша що менша кількість сервісних центрів МВС, ніж до повномасштабного вторгнення.

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Це був унікальний рік, бо українські посвідчення водія почали видавати не лише в Україні, а й на території Польщі. Послугою обміну посвідчення водія успішно скористались 2 958 разів.

Обмін національного посвідчення водія, виданого в Україні, на таке ж українське став можливим завдяки співпраці сервісних центрів МВС та державного підприємства «Документ». У Варшаві, Кракові, Гданську та Вроцлаві працює чотири відокремлені підрозділи паспортного сервісу і вони приймають заявки на обмін та відправляють їх до України на розгляд адміністраторами сервісного центру МВС.

В Україні ж послугою обміну скористались 546 019 разів. Послугою відновлення посвідчення водія після втрати чи викрадення скористались 67 555 осіб.

Онлайн-послугу обміну чи відновлення посвідчення водія через Електронний кабінет водія замовляли 57 688 разів. З них 4 317 заявок були успішно опрацьовані з доставкою Укрпоштою і 10 382 – з отриманням в сервісному центрі МВС.

Міжнародне посвідчення водія, тобто, паперовий додаток до пластикового, в сервісних центрах МВС видали 8 304 водіям.

Складання іспитів

У сервісних центрах МВС було проведено 776 622 теоретичних іспити у 2022 році. З них 323 076 було успішно складено з першого разу. А статистика успішності складання з першого разу становить 42%.

Кількість практичних іспитів за рік трохи менша. Їх провели 680 039. При цьому 423 848 кандидатів у водії успішно склали практичний іспит з першого разу. Тут показник успішності складання з першого разу — 62%.