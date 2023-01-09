Несмотря на войну и сокращение численности сервисных центров, украинцы чаще получали водительские удостоверения.

В период с 1 января по 31 декабря 2022 года Сервисные центры МВД выдали 1 220 774 национальных водительских прав. Из них 429 131 водитель получил свое удостоверение впервые.

Это почти на 20 тысяч больше, чем в прошлом году, хотя через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения экзамены не принимали. Да и потом начали работать меньшее меньшее количество сервисных центров МВД, чем до начала войны.

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Это был уникальный год, потому что украинские водительские удостоверения начали выдавать не только в Украине, но и на территории Польши. Услугой обмена водительского удостоверения успешно воспользовалась 2 958 раз.

Обмен национального водительского удостоверения, выданного в Украине, на такое же украинское стал возможным благодаря сотрудничеству сервисных центров МВД и государственного предприятия «Документ». В Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве работает четыре обособленных подразделения паспортного сервиса и они принимают заявки на обмен и отправляют их в Украину на рассмотрение администраторами сервисного центра МВД.

В Украине же услугой обмена воспользовались 546 019 раз. Услугой восстановления водительского удостоверения после потери или похищения воспользовались 67 555 человек.

Онлайн-услугу обмена или восстановления водительского удостоверения через Электронный кабинет водителя заказывали 57 688 раз. Из них 4317 заявок были успешно проработаны с доставкой Укрпочтой и 10382 – с получением в сервисном центре МВД.

Международное водительское удостоверение, то есть, бумажное приложение к пластиковому, в сервисных центрах МВД выдали 8 304 водителям.

Сдача экзаменов

В сервисных центрах МВД было проведено 776 622 теоретических экзамена в 2022 году. Из них 323076 было успешно сдано с первого раза. Статистика же успешности сдачи с первого раза составляет 42%.

Количество практических экзаменов за год несколько меньше. Их провели 680 039. При этом 423 848 кандидатов в водители успешно сдали практический экзамен с первого раза. Здесь показатель успешности сдачи с первого раза – 62%.