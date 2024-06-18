Сколько автомобилей перерегистрировали с начала года в Украине: статистика

Продать или подарить авто, отправить старый транспорт на металлолом, изменить номерной знак или получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства, потому что изменилась фамилия владельца, - это все регистрационные операции, которые проводят в сервисных центрах МВД.

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С начала года зафиксировано 1 200 665 регистрационных операций. Из них впервые зарегистрировано на территории Украины более 191 тысячи транспортных средств. Физические лица перерегистрировали более 655 тысячи транспортных средств по договору купли-продажи и 21 тысячу транспортных средств по договору дарения.

Основные причины перерегистрации транспортных средств:

смена собственника (продажа, дарение, наследство);

смена номерного знака;

изменение персональных данных владельца;

переоборудование транспортного средства;

замена или восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства.

Чтобы перерегистрировать транспортное средство, нужно обратиться в любой сервисный центр МВД. Предварительно взять талон на получение услуги через функционал электронной записи или в терминале в помещении сервисного центра МВД. О наличии свободных талонов оповестит ТалонБот в Телеграмме.

Перерегистрация по договору купли-продажи доступна не только в сервисном центре МВД. Если физическое лицо осуществляет первую продажу транспортного средства в текущем году, оно может воспользоваться приложением Дія. Продать онлайн можно легковое авто, мопед или мотоцикл.