Скільки автомобілів перереєстрували з початку року в Україні: статистика

Продати чи подарувати авто, відправити старий транспорт на металобрухт, змінити номерний знак чи отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, бо змінилося прізвище власника, — це все реєстраційні операції, що проводять у сервісних центрах МВС.

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З початку року зафіксовано 1 200 665 реєстраційних операцій. З них вперше зареєстровано на території України понад 191 тисячу транспортних засобів. Фізичні особи перереєстрували понад 655 тисячі транспортних засобів за договором купівлі-продажу та 21 тисячу транспортних засобів за договором даруванням.

Основні причини перереєстрації транспортних засобів:

зміна власника (продаж, дарування, спадщина);

зміна номерного знаку;

зміна персональних даних власника;

переобладнання транспортного засобу;

заміна чи відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Аби перереєструвати транспортний засіб, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС. Попередньо взяти талон на отримання послуги через функціонал е-запису або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС. Про наявність вільних талонів сповістить ТалонБот у Телеграмі.

Перереєстрація за договором купівлі-продажу доступна не лише у сервісному центрі МВС. Якщо фізична особа здійснює перший продаж транспортного засобу у поточному році, вона може скористатися застосунком Дія. Продати онлайн можна легкове авто, мопед чи мотоцикл.