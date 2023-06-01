Таможенная служба обнародовала цифру оформления гуманитарной помощи за время войны.

Общий объем ввезенных в Украину гуманитарных грузов с начала войны составляет 1344222 тонны, в том числе почти 96 тыс. транспортных средств, сообщила Таможенная служба Украины.

Кроме того, в качестве гуманитарной помощи завозились лекарственные средства, медицинское оборудование, продукты питания, военное снаряжение, одежда, обувь, генераторы и многое другое.

Кстати говоря как ввезти в Украину авто в качестве гуманитарной помощи

Таможенная служба напоминает, что при ввозе автомобиля в качестве гуманитарной помощи декларация может быть подана таможне как в бумажной, так и в электронной форме.

Создать электронную декларацию можно в Личном кабинете на Едином государственном информационном вебпортале “Единое окно для международной торговли” или с помощью сервиса, разработанного при поддержке Офиса Президента Украины и Гостаможслужбы.

Загрузить и распечатать бланк декларации для подачи в бумажной форме можно по ссылке.