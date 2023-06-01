Митна служба оприлюднила цифру оформлення гуманітарної допомоги за час війни.

Загальний обсяг ввезених в Україну гуманітарних вантажів від початку війни складає 1 344 222 тонни, у тому числі майже 96 тис. транспортних засобів, повідомила Митна служба України.

Окрім того, в якості гуманітарної допомоги завозились лікарські засоби, медичне обладнання, продукти харчування, військове спорядження, одяг, взуття, генератори та багато іншого.

До речі як ввезти в Україну авто в якості гуманітарної допомоги

Митна служба нагадує, що під час ввезення автомобіля в якості гуманітарної допомоги декларація може бути подана митниці як у паперовій, так і в електронній формі.

Створити електронну декларацію можна в Особистому кабінеті на Єдиному державному інформаційному вебпорталі “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.

або за допомогою сервісу, розробленого за підтримки Офісу Президента України та Держмитслужби.

Завантажити і роздрукувати бланк декларації для подачі у паперовій формі можна за посиланням.