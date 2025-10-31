Сколько автомобилей прошли техосмотр в текущем году

По украинским законам транспортные средства, которые осуществляют перевозки с коммерческой целью, должны регулярно проходить обязательный технический контроль (ОТК). И с начала 2025 года субъектами хозяйствования выдано 700 тысяч протоколов техосмотра, сообщает ГСЦ МВД.

Что предусматривает техосмотр?

Обязательный технический контроль транспортного средства предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, а именно:

системы тормозного и рулевого управления;

внешних световых приборов;

пневматических шин и колес;

светопропускания стекла;

газобаллонного оборудования (при наличии);

других элементов в части, что непосредственно касается безопасности дорожного движения и охраны окружающей природной среды.

Если транспортное средство успешно проходит ОТК, заказчику выдается протокол проверки технического состояния. Он подтверждает исправность авто только на момент прохождения проверки. В этом документе указывается срок очередного прохождения ОТК в соответствии с периодичностью прохождения.

Информация о результатах обязательного технического контроля транспортных средств, которая указана в протоколе или акте несоответствия технического состояния транспортного средства, вместе с материалами фотофиксации процесса проведения заносится в общегосударственную базу данных о результатах ОТК.

Как долго длится прохождение техосмотра?

Расчетное оперативное время обязательного технического контроля транспортного средства общего назначения составляет:

30 (40) минут – для прицепов (полуприцепов);

40 минут – для легковых автомобилей;

60 минут – для грузовых автомобилей;

65 минут – для автобусов.

Для специальных и специализированных транспортных средств или транспортных средств, оборудованных дополнительным оборудованием, оперативное время может быть изменено.

В соответствии со статьей 35 Закона Украины "О дорожном движении" и Порядка проведения обязательного технического контроля и объемы проверки технического состояния транспортных средств, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 года № 137 обязательному техническому контролю не подлежат:

легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли), мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства – независимо от срока эксплуатации;

легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним – со сроком эксплуатации до двух лет.

технические средства для агропромышленного комплекса, определены Законом Украины "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".

Контроль за прохождением техосмотра осуществляют сервисные центры МВД. Наличие и достоверность протокола проверки технического состояния транспортного средства можно проверить онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД. Более подробная информация о прохождении ОТК размещена здесь.