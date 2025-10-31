Укр
Сколько автомобилей прошли техосмотр в текущем году

Техосмотр транспортных средств – это формальность за выполнением которой следят сервисные центры МВД. Во время технического осмотра можно обнаружить некоторые неисправности, но нет никакой гарантии, что автомобиль не сломается через несколько недель или месяцев после получения талона техосмотра.
Техосмотр

По украинским законам транспортные средства, которые осуществляют перевозки с коммерческой целью, должны регулярно проходить обязательный технический контроль (ОТК). И с начала 2025 года субъектами хозяйствования выдано 700 тысяч протоколов техосмотра, сообщает ГСЦ МВД.

Что предусматривает техосмотр?

Обязательный технический контроль транспортного средства предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, а именно:

  • системы тормозного и рулевого управления;
  • внешних световых приборов;
  • пневматических шин и колес;
  • светопропускания стекла;
  • газобаллонного оборудования (при наличии);
  • других элементов в части, что непосредственно касается безопасности дорожного движения и охраны окружающей природной среды.

Если транспортное средство успешно проходит ОТК, заказчику выдается протокол проверки технического состояния. Он подтверждает исправность авто только на момент прохождения проверки. В этом документе указывается срок очередного прохождения ОТК в соответствии с периодичностью прохождения.

Информация о результатах обязательного технического контроля транспортных средств, которая указана в протоколе или акте несоответствия технического состояния транспортного средства, вместе с материалами фотофиксации процесса проведения заносится в общегосударственную базу данных о результатах ОТК.

Как долго длится прохождение техосмотра?

Расчетное оперативное время обязательного технического контроля транспортного средства общего назначения составляет:

  • 30 (40) минут – для прицепов (полуприцепов);
  • 40 минут – для легковых автомобилей;
  • 60 минут – для грузовых автомобилей;
  • 65 минут – для автобусов.

Для специальных и специализированных транспортных средств или транспортных средств, оборудованных дополнительным оборудованием, оперативное время может быть изменено.

В соответствии со статьей 35 Закона Украины "О дорожном движении" и Порядка проведения обязательного технического контроля и объемы проверки технического состояния транспортных средств, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 года № 137 обязательному техническому контролю не подлежат:

  • легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли), мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства – независимо от срока эксплуатации;
  • легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним – со сроком эксплуатации до двух лет.
  • технические средства для агропромышленного комплекса, определены Законом Украины "О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".

Контроль за прохождением техосмотра осуществляют сервисные центры МВД. Наличие и достоверность протокола проверки технического состояния транспортного средства можно проверить онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД. Более подробная информация о прохождении ОТК размещена здесь.

