Скільки автомобілів пройшли техогляд у поточному році

За українськими законами транспортні засоби, які здійснюють перевезення з комерційною метою, повинні регулярно проходити обов’язковий технічний контроль (ОТК). І з початку 2025 року суб’єктами господарювання видано 700 тисяч протоколів техогляду, повідомляє ГСЦ МВС.

Що передбачає техогляд?

Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме:

системи гальмового і рульового керування;

зовнішніх світлових приладів;

пневматичних шин та коліс;

світлопропускання скла;

газобалонного обладнання (за наявності);

інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Якщо транспортний засіб успішно проходить ОТК, замовникові видається протокол перевірки технічного стану. Він підтверджує справність авто лише на момент проходження перевірки. У цьому документі зазначається строк чергового проходження ОТК відповідно до періодичності проходження.

Інформація про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, яка зазначена в протоколі чи акті невідповідності технічного стану транспортного засобу, разом з матеріалами фотофіксації процесу проведення заноситься до загальнодержавної бази даних про результати ОТК.

Як довго триває проходження техогляду?

Розрахунковий оперативний час обов’язкового технічного контролю транспортного засобу загального призначення становить:

30 (40) хвилин – для причепів (напівпричепів);

40 хвилин – для легкових автомобілів;

60 хвилин – для вантажних автомобілів;

65 хвилин – для автобусів.

Для спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів або транспортних засобів, обладнаних додатковим устаткуванням, оперативний час може бути змінено.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про дорожній рух» та Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137 обов’язковому технічному контролю не підлягають:

легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби – незалежно від строку експлуатації;

легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них – із строком експлуатації до двох років.

технічні засоби для агропромислового комплексу, визначені Законом України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України».

Контроль за проходженням техогляду здійснюють сервісні центри МВС. Наявність та достовірність протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу можна перевірити онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС. Детальніша інформація щодо проходження ОТК розміщена тут.