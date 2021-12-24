До конца действия срока схемы упрощенного оформления "евроблях" на участников АТО/ООС остается 49 дней, следовательно, автомобилей легализованных по такой схеме будет еще немало.

11 ноября начался второй этап оформления авто “на еврономерах” для участников боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законами (с 15 мая 2021 года).

Читайте также: Легальный способ льготной растаможки: через участника боевых действий

По информации Гостаможслужбы, начиная с 11 ноября 2021 года по состоянию на 22 декабря, оформлено 249 авто “на еврономерах”.

За указанный период лидерами по количеству оформленных авто стали:

Одесская таможня – 72 шт,

Ивано-Франковская таможня – 29 шт.,

Днепровская таможня – 25 шт.

Для подтверждения статуса участника боевых действий, а также подтверждения пребывания на территории проведения ООС, для таможенного оформления подавались документы, выданные: