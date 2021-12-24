До кінця дії терміну схеми спрощеного оформлення "євроблях" на учасників АТО/ООС лишається 49 днів, отже автомобілів легалізованих за такою схемою буде ще чимало.

11 листопада розпочався другий етап оформлення авто “на єврономерах” для учасників бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законами (з 15 травня 2021 року).

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За інформацією Держмитслужби, починаючи з 11 листопада 2021 року станом на 22 грудня, оформлено 249 авто “на єврономерах”.

За вказаний період лідерами за кількістю оформлених авто стали:

Одеська митниця – 72 шт,

Івано-Франківська митниця – 29 шт.,

Дніпровська митниця – 25 шт.

Для підтвердження статусу учасника бойових дій, а також підтвердження перебування на території проведення ООС, для митного оформлення подавалися документи, видані: