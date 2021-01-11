В регистрациях прошлого года 4 из 5 авто были подержанными.

В последний месяц 2020 года на украинские номера перешли более 40 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром. Большее количество регистраций импортных подержанных авто фиксировалось лишь 22 месяца назад.

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По сравнению с декабрем прошлого года, регистрации бывших в эксплуатации автомобилей выросли на 31 процент. Как следствие, они заняли 80% первичного рынка легковых авто.

Всего по итогам 2020 года на украинские номера перешли 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто. Напомним, что за прошлый год в Украине было реализовано 85,5 тыс. новых легковушек. Таким образом, 4 из 5 впервые зарегистрированных в прошлом году легковых машин были подержанными.

Самой популярной маркой среди ввезенных автомобилей с пробегом стала немецкая Volkswagen. За двенадцать месяцев 2020 года украинцы привезли и зарегистрировали 58 518 бывших в употреблении Фольксвагенов. Второй результат у Ford. Владельцами неновых автомобилей этой марки стали 33 811 украинских автомобилистов. На третьем месте Skoda – 28 782 растаможенных и зарегистрированных машин.