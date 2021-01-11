У реєстраціях минулого року 4 з 5 авто були вживаними.

В останній місяць 2020 року на українські номери перейшли понад 40 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Більша кількість реєстрацій імпортних вживаних авто фіксувалася лише 22 місяці тому.

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У порівнянні з груднем минулого року реєстрації бувших в експлуатації автомобілів зросли на 31 відсоток. Як наслідок, вони зайняли 80% первинного ринку легкових авто.

Всього за підсумками 2020 року на українські номери перейшли 353,4 тис. ввезених з інших країн уживаних легкових авто. Нагадаємо, що за минулий рік в Україні було реалізовано 85,5 тис. нових легковиків. Таким чином, 4 з 5 вперше зареєстрованих у минулому році легкових автівок були вживаними.

Найпопулярнішою маркою серед ввезених автомобілів з пробігом стала німецька Volkswagen. За дванадцять місяців 2020 року українці привезли і зареєстрували 58 518 вживаних Фольксвагенів. Другий результат у Ford. Власниками ненових автомобілів цієї марки стали 33 811 українських автомобілістів. На третьому місці Skoda – 28 782 розмитнених і зареєстрованих машин.