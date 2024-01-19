Хотя механическая коробка передач не является популярным вариантом для большинства повседневных авто, она, кажется, нашла свою нишу в автомобилях, которые дают удовольствие от управления.

Продажи автомобилей с механикой составляли менее процента автомобилей, проданных в США в 2021 году, но в прошлом году это количество выросло до 1,7 процента. Многие автопроизводители также расширили свои предложения комплектаций с ручным управлением.

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Журналисты издания Мотог1 обратились к каждому автопроизводителю, который продает автомобили с механической коробкой передач в США, чтобы узнать, какая доля продаж пришлась на такие комплектации. Не все представительства предоставили такую информацию, но среди тех кто ответил результаты следующие:

Acura Integra: 22%

BMW M2: 50%

BMW M3/M4: 20%

Cadillac CT4-V Blackwing / CT5-V Blackwing: 50%

Honda Civic Type R: 7%

Hyundai Elantra N: 25%

Kia Forte GT: 2%

Mazda MX-5 Miata: 60%

Mini John Cooper Works: 51%

Mini Cooper S: 22%

Porsche 718 / 911: 40%

Subaru BRZ: 79%

Subaru WRX: 74%

Subaru Impreza/Crosstrek: 1,6%

Toyota GR86: 48%

Toyota GR Supra: 43%

Toyota Tacoma: 1,4%

Volkswagen Golf GTI: 50%

Volkswagen Golf R: 40%

Volkswagen Jetta GLI: 40%

Volkswagen Jetta S/Sport: 5%

Несмотря на то, что автомобили с механической коробкой передач пережили приятное возрождение за последние несколько лет, вряд ли они будут популярны среди большинства пользователей.

Ниша выглядит перспективной. Автопроизводители будут оставлять такие предложения из-за спроса на мощные и азартные модели. Конечно, мы скоро потеряем ручные Mini и GTI, но есть много других предложений.