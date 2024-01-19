Хотя механическая коробка передач не является популярным вариантом для большинства повседневных авто, она, кажется, нашла свою нишу в автомобилях, которые дают удовольствие от управления.
Продажи автомобилей с механикой составляли менее процента автомобилей, проданных в США в 2021 году, но в прошлом году это количество выросло до 1,7 процента. Многие автопроизводители также расширили свои предложения комплектаций с ручным управлением.
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Журналисты издания Мотог1 обратились к каждому автопроизводителю, который продает автомобили с механической коробкой передач в США, чтобы узнать, какая доля продаж пришлась на такие комплектации. Не все представительства предоставили такую информацию, но среди тех кто ответил результаты следующие:
- Acura Integra: 22%
- BMW M2: 50%
- BMW M3/M4: 20%
- Cadillac CT4-V Blackwing / CT5-V Blackwing: 50%
- Honda Civic Type R: 7%
- Hyundai Elantra N: 25%
- Kia Forte GT: 2%
- Mazda MX-5 Miata: 60%
- Mini John Cooper Works: 51%
- Mini Cooper S: 22%
- Porsche 718 / 911: 40%
- Subaru BRZ: 79%
- Subaru WRX: 74%
- Subaru Impreza/Crosstrek: 1,6%
- Toyota GR86: 48%
- Toyota GR Supra: 43%
- Toyota Tacoma: 1,4%
- Volkswagen Golf GTI: 50%
- Volkswagen Golf R: 40%
- Volkswagen Jetta GLI: 40%
- Volkswagen Jetta S/Sport: 5%
Несмотря на то, что автомобили с механической коробкой передач пережили приятное возрождение за последние несколько лет, вряд ли они будут популярны среди большинства пользователей.
Ниша выглядит перспективной. Автопроизводители будут оставлять такие предложения из-за спроса на мощные и азартные модели. Конечно, мы скоро потеряем ручные Mini и GTI, но есть много других предложений.