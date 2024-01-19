Хоча механічна коробка передач не є популярним варіантом для більшості повсякденних авто, вона, здається, знайшла свою нішу в автомобілях, які дають задоволення від керування.

Продажі автомобілів з механіко становили менше відсотка автомобілів, проданих у США у 2021 році, але минулого року ця кількість становила близько 1,7 відсотка. Багато автовиробників також розширили свої пропозиції з ручним керуванням.

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Тож журналісти видання Мotor1 звернулися до кожного автовиробника, який продає автомобілі з механічною коробкою передач у США, щоб дізнатися яка частка продажів прийшлась на такі комплектації. Не всі представництва надали таку інформацію, але серед тих хто відповів результати наступні:

Acura Integra: 22%

BMW M2: 50%

BMW M3/M4: 20%

Cadillac CT4-V Blackwing / CT5-V Blackwing: 50%

Honda Civic Type R: 7%

Hyundai Elantra N: 25%

Kia Forte GT: 2%

Mazda MX-5 Miata: 60%

Mini John Cooper Works: 51%

Mini Cooper S: 22%

Porsche 718 / 911: 40%

Subaru BRZ: 79%

Subaru WRX: 74%

Subaru Impreza/Crosstrek: 1,6%

Toyota GR86: 48%

Toyota GR Supra: 43%

Toyota Tacoma: 1,4%

Volkswagen Golf GTI: 50%

Volkswagen Golf R: 40%

Volkswagen Jetta GLI: 40%

Volkswagen Jetta S/Sport: 5%

Попри те, що автомобілі з механічною коробкою передач пережили приємне відродження за останні кілька років, навряд чи вони будуть популярні серед більшості користувачів.

Ніша виглядає перспективною. Автовиробники залишатимуть такі пропозиції через попит на потужні та азартні моделі. Звичайно, ми скоро втратимо ручні Mini та GTI, але у нас є багато інших, щоб компенсувати відсутність.