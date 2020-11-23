Автопарк Верховной Рады содержится за средства налогоплательщиков. Он насчитывает около 200 автомобилей.

Почти две сотни автомобилей насчитывает автопарк Верховной Рады Украины. По состоянию на 1 мая 2020 года их насчитывалось 187. Более чем половина из них – это легковые автомобили: Mercedes, Toyota, Volkswagen, Škoda и тому подобное.

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Хотя, кроме них, на балансе в автобазе Верховной Рады есть автобусы, грузовики и даже спецмашины для перевозки горючего и уборка тротуаров.

Содержание такого автопарка обходится государству в десятки миллионов: в 2018-м на это ушло почти 18 миллионов гривен, в 2019-м – около 20 миллионов. А на первые четыре месяца этого года – 4,6 миллиона гривен.