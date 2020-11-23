Автопарк Верховної Ради утримується за кошти платників податків. Він налічує близько 200 автомобілів.

Майже дві сотні автівок нараховує автопарк Верховної Ради України. Станом на 1 травня 2020 року їх налічувалося 187. Більш ніж половина серед них – це легкові автівки: Mercedes, Toyota, Volkswagen, Škoda тощо.

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Хоча, крім них, на балансі в автобазі Верховної Ради є автобуси, вантажівки і навіть спецмашини для перевезення пального й прибирання тротуарів.

Утримання такого автопарку обходиться державі в десятки мільйонів: у 2018-му на це пішло майже 18 мільйонів гривень, у 2019-му – близько 20 мільйонів. А на перші чотири місяці цього року – 4,6 мільйона гривень.