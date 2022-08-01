В июле 2022 года автомобили растаможивались по полным ставкам – пошлина, акциз и НДС.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Железняк обнародовал июльские показатели ввоза автомобилей из-за границы в Украину. Он получит эти данные от таможни по депутатскому запросу.

Согласно этой информации, за июль 2022 года в Украину было ввезено 13 584 автомобиля. Сумма средств за их растаможку составила 1,72 млрд. грн. Из них:

Ввозная пошлина – 384 млн грн

Акцизный налог – 263 млн.грн.

НДС – 1079 млн грн

Кстати какие законопроекты существуют для возобновления "нулевого растаможивания"

По словам Максима Железняка, поступления в бюджет за июль примерно вдвое превышают весь тот пенсионный сбор, который за весь период действия льготы уплатили в течение 3-х месяцев.

Всего за июль месяц таможня принесла в бюджет ориентировочно 22,9 млрд. грн. По сравнению с июнем рост на 82% (в июне было 12,6 млрд). Таким образом, отмена таможенных льгот принесла бюджету около 10,3 млрд грн. Это при том, что многие товары завезли наперед по льготе. Плюс вырос курс, а таможенные платежи рассчитываются по ставкам в валюте, а платятся в гривне.

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