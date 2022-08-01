У липні 2022 року автомобілі розмитнювались за повними ставками - мито, акциз та ПДВ.

Народний депутат від “Слуги народу” Максим Железняк оприлюднив липневі показники ввозу автомобілів з-за кордону в Україну. Він отримає ці дані від митниці за депутатським запитом.

Згідно цієї інформації, за липень 2022 року в Україну біло ввезено 13 584 автомобіля. Сума коштів за їх розмитнення склала 1,72 млрд грн. З них:

Ввізне мито – 384 млн грн

Акцизний податок – 263 млн.грн

ПДВ – 1079 млн грн

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За словами Максима Железняка, надходження у бюджет за липень приблизно вдвічі перевищують весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги протягом 3-х місяців.

Загалом за липень місяць митниця принесла в бюджет орієнтовно 22,9 млрд грн. У порівнянні з червнем зростання на +82% (у червні було 12,6 млрд). Таким чином, скасування митних пільг принесла бюджету близько 10,3 мільярди грн. Це при тому, що багато товарів завезли наперед по пільзі. Плюс зріс курс, а митні платежі розраховуються за ставками у валюті, а платяться у гривні.

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