В Верховній Раді зареєстровано низка законопроєктів, які кардинально або не дуже змінюють існуючий порядок розмитнення автомобілів. Що вони передбачають і які в них шанси стати законами?

За перших 14 днів липня в Україну ввезли лише 3,6 тисячі вживаних авто. Значна їх частина - ті, котрі не встигли до закінчення дії “нульового” розмитнення.

Об‘єми імпорту знизилися більш ніж удесятеро, проте тема розмитнення і далі активно обговорюється в суспільстві. Як результат – у Верховній Раді зареєстровано понад 10 “автомобільних” законопроєктів. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували кожен з них та спрогнозували, які з них можуть бути ухвалені.

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Розмитнення в “Дії”

Номер законопроєкту: 7466 від 15.06.2022

Ініціатор: Кабінет Міністрів України

Суть законопроєкту: можливість розмитнити автомобіль у смартфоні онлайн, без відвідування установ та організацій. Достатньо буде ввести VIN-код автомобіля та завантажити копії документів, і платежі будуть нараховані автоматично, за спеціальною формулою. На розмір єдиного платежу впливатимуть лише технічні характеристики авто. Сертифікація стає необов’язковою, поставити машину на облік можна буде також в додатку “Дія”.

Переваги: зниження рівня бюрократії, зручність та швидкість. Рівні умови для роботи бізнесу та прогнозованість платежів. Ліквідація корупційних схем із визначення митної вартості. Скасування збору до пенсійного фонду та акцизу на ввезення електромобілів.

Недоліки: формула нарахування податків містить соціальну несправедливість, коли за ввезення новіших та дорожчих авто доведеться платити 5-10% від вартості, а при імпорті старіших та дешевших – понад 60%. Окрім цього, деякі положення суперечать нормам та вимогам законодавства Євросоюзу.

Ризики: дієвим закон буде виключно у поєднанні зі справедливою формулою нарахування митних платежів. У разі, якщо ухвалені ставки будуть високими на найбільш популярний сегмент вживаних авто (вартістю до $8 тисяч), вплив на авторинок буде мінімальний, бо об’єми імпорту будуть незначними.

Імовірність ухвалення: висока. Концепт “розмитнення авто в смартфоні” має всі шанси стати реальним механізмом. Реалізовує його Міністерство цифрової трансформації, систему підтримує Президент, а отже є політична воля на ухвалення законопроєкту.

Розмитнення в Дії, але по-різному для фірм та фізичних осіб

Номер законопроєкту: 7466-1 від 30.06.2022

Ініціатори: Ковальчук Олександр, Гетманцев Данило

Суть законопроєкту: альтернативний законопроєкт до урядового про розмитнення в смартфоні. Основні зміни стосуються формули нарахування митних платежів. Вартість розмитнення для фізичних осіб і юридичних осіб пропонують зробити різною. Так, за розмитнення машин віком понад 3 роки фірмам доведеться платити більше.

Переваги: цінним є уточнення, що поняття митної вартості для авто скасовується до кінця 2027 року або вступу України до Євросоюзу. Адже саме із цією нормою можуть бути проблеми в процесі євроінтеграції України.

Недоліки: різним підходом до нарахування платежів для юридичних і фізичних засобів створюється соціальна несправедливість та нерівність платників податків. В більшості українці за кордоном купують автомобілі вартістю до $8 тисяч, розмитнення яких буде дешевшими для фізичних осіб. Це створить схему ввезення на так званих “піджаків” та загалом тінізує український автомобільний бізнес.

Ризики: ефективність реформ напряму буде залежати від того, якими будуть податки. Невдала формула нарахування податків може нівелювати усю користь “розмитнення в смартфоні”.

Імовірність ухвалення: висока. Окремі положення альтернативного законопроєкту можуть бути враховані під час розгляду в профільному комітеті.

До речі який найдорожчий автомобіль привезли без мит та податків

Розмитнення в Дії, але у 8 разів дорожче для елітних авто

Номер законопроєкту: 7466-2 від 30.06.2022

Ініціатори: Заблоцький Мар'ян та інші народні депутати

Суть законопроєкту: ще один альтернативний документ до “кабмінівського”. Пропонує збільшений коефіцієнт ексклюзивності для розмитнення елітних автомобілів - 8. Такими відповідно до законопроєкту вважатимуться машини, що підпадають під сплату щорічного транспортного податку. Список таких авто щороку публікує Мінекономіки. На практиці це транспортні засоби віком до 5 років вартістю до 2,437 млн гривень.

Переваги: збільшене у 8 раз оподаткування елітних автомобілів дещо вирівнює соціальну несправедливість, котру містить пропонована формула розмитнення.

Недоліки: незрозуміло, для чого потрібно було реєструвати альтернативний законопроєкт, якщо можна було подати відповідну правку під час розгляду основного документа в профільному комітеті.

Ризики: велика кількість альтернативних законопроєктів може затягувати обговорення та розгляд, а також розосереджувати голоси народних депутатів.

Імовірність ухвалення: низька. Пропоновану норму можуть частково врахувати під час розгляду основного законопроєкту в комітеті.

“Дорозмитнити” за нуль тих, хто не встиг

Номер законопроєкту: 7533 від 08.07.2022

Ініціатори: Фріс Ігор, Заблоцький Мар’ян та інші

Суть законопроєкту: можливість скористатися «нульовим» розмитненням для авто вартістю до 10 тисяч євро, на які була виставлена попередня митна декларація до 30 червня включно. Тобто, у випадку, якщо станом на завершення дії нульового розмитнення автомобіль фізично не встиг перетнути кордон чи завершити оформлення на митному терміналі.

Переваги: спроба звернути увагу на проблеми людей, що опинилися у пастці з придбаними, але не оформленими авто через повільну та неорганізовану роботу перевірчих служб на кордоні.

Недоліки: невідомо, яка кількість власників таких авто реально залишилася, адже частина була змушена розмитнити їх за повними ставками. Обмеження за вартістю авто містить в собі високі корупційні ризики. Можна лише уявити, якою буде спокуса, коли митну вартість авто митниця може визначити на рівні як $9 990, так і $10 050, а «ціна питання» — кілька тисяч доларів митних платежів.

Ризики: проєктом передбачили термін дії 30 днів з моменту скасування нульового розмитнення – тобто до 30 липня включно. Враховуючи, що законотворчі процедури зазвичай займають багато часу, а після ухвалення закону митниця чекає роз‘яснень та порядків митного оформлення – часу для розмитнення може не залишитися взагалі.

Імовірність ухвалення: вкрай низька. Часу майже не залишилося, а проєкт навіть не включено в порядок денний. Підтримки ідеї серед депутатів недостатньо для ухвалення.

До законопроєкту зареєстровано ще два альтернативних:

Перший - №7533-1 від 11.07.2022, авторства Дмитра Разумкова та інших депутатів. Ним пропонують все те саме, тільки без обмеження по вартості авто.

Другий - 7533-2 від 11.07.2022, автор Кузьміних Сергій. Разом з автомобілями депутат пропонує “дорозмитнити” без сплати податків також інші товари, які юридичні особи не встигли завезти “під нуль”. Умови пропонує залишити ті самі - подана попередня декларація до 1 липня.

Обидва альтернативні законопроєкти, як і основний, мають вкрай низькі шанси на ухвалення.

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Скасувати мито та ПДВ для авто на ЗСУ, акциз залишити

Номер законопроєкту: 7554 від 12.07.2022

Ініціатори: Мулик Роман

Суть законопроєкту: скасування мита та ПДВ для імпорту усіх видів транспортних засобів - автобусів, вантажівок, автобусів та спецтехніки, що використовуються Збройними Силами України.

Переваги: спроба врегулювати ввезення автомобілів для потреб армії з можливістю їх подальшої постановки на постійний облік у сервісних центрах МВС.

Недоліки: автор законопроєкту зовсім забув про існування акцизного податку, що для дешевших та старіших авто становить більшу частину платежів. Недосконале юридичне формулювання норм законопроєкту.

Імовірність ухвалення: вкрай низька. Механізм ввезення автомобілів на потреби ЗСУ уже передбачений законом України про гуманітарну допомогу. Необхідно врегулювати лише можливість реєстрації таких автомобілів в сервісних центрах МВС з можливістю отримувати постійні номерні знаки.

“Нульове” розмитнення, але не для всіх

Номер законопроєкту: 7498 від 28.06.2022

Ініціатори: Фріс Ігор, Васильченко Галина, Ковальчук Олександр та інші

Суть законопроєкту: “нульове” розмитнення легковиків для учасників бойових дій та тих українців, чиї авто були фізично знищені внаслідок війни. На одну людину можна буде ввезти лише один автомобіль. Продавати ввезені таким чином машини не можна три роки, навіть по довіреності, інакше доведеться сплатити митні платежі у повному обсязі. Також під дію пільги не потраплять автомобілі преміумкласу, що підпадають під сплату транспортного податку.

Переваги: спроба забезпечити автомобілями тих, хто найбільше цього потребує.

Недоліки: проблема недоступності автомобілів в Україні не вирішується комплексно. Незрозуміло, яким чином підтвердити знищення транспортних засобів. Заборона відчуження та нотаріальної довіреності все одно дозволяє передавати керування автомобілем, просто передавши свідоцтво про реєстрацію. При необхідності авто будуть продавати саме так.

Ризики: пільги спонукатимуть до зловживань та появи різноманітних “схем”, як от раніше з оформленням авто «на інвалідів», ветеранів-афганців тощо.

Імовірність ухвалення: середня. Ідея може знайти підтримку в залі, проте кінцева редакція документа найімовірніше буде іншою.

Ще більше обмежень для “нульового” розмитнення

Номер законопроєкту: 7498-1 від 28.06.2022

Ініціатори: Павлюк Максим та інші

Суть законопроєкту: альтернативний законопроєкт до описаного вище. Основні відмінності від основного: можливість ввезти авто без податків родичам першого ступеня спорідненості загиблих на у бойових діях; можливість скористатися пільгами також і юридичним особам, автомобілі яких знищені внаслідок війни. А також документом пропонують більшу кількість “запобіжників”, тобто бюрократичних перепон для тих, хто схоче скористатися можливістю:

Автомобілі повинні бути визнані знищеними внаслідок дій окупантів та зняті з обліку.

Вартість машини не повинна перевищувати 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Сьогодні це майже 2,5 млн гривень.

Заборона продажу і навіть нотаріальної довіреності протягом 5 років після реєстрації авто. В іншому разі потрібно буде сплатити митні платежі в повному обсязі.

Термін дії такого «нульового» розмитнення пропонують протягом дії воєнного стану та два роки після його закінчення.

Переваги: актуалізація теми недоступності автомобілів в Україні.

Недоліки: надто велика кількість бюрократичних перепон.

Ризики: окрім описаних недоліків основного законопроєкту, в пропонованому документі закладені додаткові корупційні ризики, а саме обмеження по вартості машин, які підпадатимуть під “акцію”. Оскільки митна вартість визначається фактично в ручному режимі, цим легко можна буде зловживати.

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Імовірність ухвалення: середня. Законопроєкт точно активно обговорюватимуть в профільному комітеті та пропонуватимуть додаткові правки.

Висновок

Очевидно, що сфера імпорту авто з-за кордону потребує реформ. Проте авторинку необхідна комплексна реформа, яка розв'яже глобальну проблему недостатнього рівня автомобілізації в Україні, а не точкові рішення у вигляді тимчасових пільг.

Найближчі законодавчі зміни слід очікувати не раніше осені, кажуть експерти Інституту досліджень авторинку. Серед усіх законопроєктів найбільші шанси у розмитненні авто в смартфоні. Саме на митне оформлення авто в “Дії” є так звана політична воля: ініціатором виступає Кабмін в особі Мінцифри, а ідею підтримує Президент. Проте найбільше дискусій в “податковому” комітеті буде саме навколо формули нарахування митних платежів.

Також досить високі шанси є у законопроєкту про пільгове ввезення авто для військовослужбовців та людей, що втратили авто внаслідок війни. Проте у разі відсутності реформи системи імпорту для решти українців, механізм може перетворитися на чергову “схему”.